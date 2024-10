„Salzburger Stier 2025“ geht an Alex Kristan

Der 1972 in Wien geborene Kristan – vor allem als begnadeter Stimmenimitator zahlreicher heimischer Prominenter bekannt geworden – steht seit rund zwei Jahrzehnten auf der Kleinkunstbühne und ist aktuell mit seinem Solo „50 Shades of Schmäh“ auf Tour. Darin thematisiere er „mit spitzbübischem Grinsen, wortgewaltig und treffsicher, Humor und Satire in Zeiten von Cancel Culture und Political Correctness“, heißt es in der Mitteilung.