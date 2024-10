Mit 29-Tonnen-Radlader Spur der Verwüstung gezogen

Miststreuer überschlug sich in Garten

Gegen Ende seiner Zerstörungstour geriet der Radlader-Dieb in eine Polizeikontrolle, woraufhin eine wilde Verfolgungsjagd begann. Jene erstreckte sich bis ins von Retz rund 33 Kilometer entfernte tschechische Prosiměřice. Auf dem Weg dorthin krachte der Amokfahrer mehrmals gegen Hindernisse, darunter auch eine Hausmauer und eine Gartenmauer, bevor er den Miststreuer verlor, der sich überschlug und in einem Garten liegen blieb.