Schaltafel löste sich von Kran und krachte auf Fuß

Ein 64-jähriger Arbeiter ist Freitagnachmittag bei einem Unfall auf einer Baustelle in Anras in Osttirol verletzt worden. Der Österreicher hatte einen Baustellenkran bedient, als sich eine kurz zuvor an der Kette des Krans befestigte, drei Mal einen halben Meter große Schaltafel löste und auf seinen linken Fuß fiel.