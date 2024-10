Bäume am Hang zu dürr: Felssturz bedroht Häuser

Die Bäume am Silbersberg, dem Hausberg der Gloggnitzer in NÖ, leiden durch den Klimawandel an Kiefertriebsterben. Felsbrocken, die laufend herabstürzen, könnten durch die dürren Stämme bald zu einer Gefahr der 72 Anrainer werden. Mit einem Netz will man sich nun dagegen schützen. Dies ist jedoch teuer.