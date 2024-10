Steirerin für Betrug mit „Rasse“-Welpen verurteilt

„Ich hatte schon zuvor einmal einen Neufundländer, aber dieser war ganz anders. Anderer Körperbau, anderes Fell und viel aktiver“, schildert eine Zeugin am Grazer Straflandesgericht. Sie hatte von einer oststeirischen Möchtegern-Hundezüchterin um 1800 Euro einen vermeintlichen Neufundländer-Welpen gekauft. So wie weitere neun Abnehmer hegte sie bald Zweifel an der Reinrassigkeit des Hundes. Und ein Gen-Test sollte den Käufern recht geben: Es handelte sich um Neufundländer-Landseer-Mischlinge.