Stammtischliga: „Einfach mehr als nur Fußball“

Ein Mittwochabend, laues Wetter und gleißendes Flutlicht: Was, angelehnt an die Champions League, wohl bei den meisten Amateurfußballern des Landes als absoluter Traum gilt, diente einem ganz besonderen Bewerb als Spieltermin. Die „weststeirische Stammtischliga“, eine Hobbyliga abseits des Fußballverbandes, ging in die nächste Runde. Der „Krone“ erzählten die Kicker, was dieses Konzept seit über 20 Jahren so besonders macht.