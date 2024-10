Stute auf Gnadenhof musste qualvoll sterben

Der 49-Jährige musste sich am Donnerstag wegen Tierquälerei durch Unterlassung am Grazer Straflandesgericht verantworten. Laut Anklage soll der selbsternannte Pferde-Experte – Ausbildung hat er in diesem Bereich keine – dem Pferd wochenlang nicht die angemessene tierärztliche Behandlung zukommen haben lassen.