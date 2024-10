Neue TV-Highlights bei RTL, krone.tv & Co.

Rund 350 Branchenvertreter kamen in Wien zusammen, um mit der RTL-Vermarktungstochter IP neue Programmhighlights zu feiern. Präsentiert wurden auch neue Sendungen auf krone.tv, darunter die Umstyling-Show „Fesch in a Flash“ mit Ex-Dancing-Star Martina Reuter, die kürzlich startete, oder die zehnteilige Sendung „Die Habsburger“, die im November on air gehen wird.