Offene Pforten im Kloster am Nationalfeiertag

Programm für Kulturmeile präsentiert

Der Startschuss für die 20. Schwazer Kulturmeile fällt am 26. Oktober im Franziskanerkloster. Deshalb wurde am Mittwoch das Programm dieser „Jubiläumskulturmeile“ auch dort präsentiert. Heuer öffnen am 26. Oktober von 11 bis 18 Uhr zahlreiche Institutionen ihre Türen, um Groß und Klein für ihre Ausstellungen, Workshops, Aktionen und Führungen zu begeistern. Mit dabei sind zwei „Neueinsteiger“, die mit einem abwechslungsreichen Programm aufwarten: Das „Gleis 4 – Theater am Zug“ sowie der „Stählerne Haufen“, der einen Hauch Mittelalter in den Mathoi-Garten bringen wird.