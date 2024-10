Beruf als Berufung: Steirerin lebt für die Tiere

Wie „Robby“. Auf 20 Kilo abgemagert kam der kranke Staffordshireterrier als Findling ins Heim. „Er hat sofort mein Herz gerührt“, erzählt Susanne Bräuer. „Weil er in so schlechtem Zustand war und mit zwölf Jahren auch schon alt. Und obwohl man ihn hungern hat lassen, schlecht behandelt, vertraute er Menschen immer noch, war dankbar, hatte so viel Liebe zu geben.“