Auffallend hoher Wasserstand der Salzach

Weil die Salzach in den Gebirgsgauen aktuell einen hohen Wasserstand aufweist, öffnete die Salzburg AG am Mittwoch die Wehre ihre Kraftwerke flussaufwärts, so auch in Hallein-Gamp und Puch-Ursprung. Das teilt Herbert Seebauer, Leiter des städtischen Bauhofes, mit. Radfahrerinnen und Radfahrer können damit nicht die Unterführungen bei der Lehener Brücke benutzen.