Fahndung: Steirerin seit sieben Wochen vermisst

Am 23. August 2024 fuhr die 58 Jahre alte Anita S. mit ihrem grauen Fiat Punto (LB-813FC) von Empersdorf nach Hausmannstätten. In Hausmannstätten ging sie in die Raiffeisenbank. Dort wurde sie von den Kameras der Filiale aufgezeichnet. Danach verliert sich die Spur der Frau.