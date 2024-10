Team-Neuling: „Rampenlicht ist nicht meine Welt“

Trainer Erwin Cseh holte ihn rasch zur „Ersten“ in die Ostliga zurück, Svoboda fasste in der dritten Liga im Männerfußball erstmals richtig Fuß, erkämpfte sich seinen Startplatz. Vor den Trainings und Spielen war der Blondschopf, damals noch mit Zahnspange, in der Kabine aber sehr zurückhaltend, die Ruhe in Person. Auf dem Feld verteidigte er hingegen immer furchtlos, war ein Leader und suchte mit seinen Sololäufen als letzter Mann auch öfters das Risiko – stets mit Erfolg.