Apropos Pferd lockt nach Wiener Neustadt

Für viele Menschen ist sie das Highlight des Jahres in der österreichischen Reitsportszene – die Apropos Pferd in der Arena Nova. Die Vorfreude war groß, bevor die Messe dieses Jahr am 3. Oktober ihre Pforten geöffnet hat. Als eine der größten Pferdemessen Österreichs erfreut sich die Apropos Pferd seit nunmehr als 30 Jahren großer Beliebtheit. Mit einem vielfältigen Programm, das Spitzensport und Freizeitreiten vereint. Geöffnet ist nur noch heute, Sonntag, von 9 bis 19 Uhr.