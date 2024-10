Schneefallgrenze sinkt – Sonne auf Tauchstation

Am Samstag ändert sich am Wetter nur wenig. Am Vormittag regnet es vor allem in der Obersteiermark, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1300 und 1500 Meter. Etwas freundlichen ist‘s in den anderen Landesteilen. Im Süden und Osten kann‘s sogar auflockern. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 9 und 15 Grad. Mehr Sonne gibt‘s erst am Sonntag, da wird‘s bei bis zu 18 Grad auch wieder wärmer.