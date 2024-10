Früh- oder Fehlstart in den Gemeinderatswahlkampf?

Mobilfunkmanager gegen Funkmasten

Für Dienstag, dem 15. Oktober, lädt der Polit-Rebell nun nämlich per Flugblatt zum Treffen in seine Heimatgemeinde. Mit einigen konkreten Forderungen im Gepäck: So spricht sich Marschall dafür aus, kein Bauland mehr im Hochwasserschutzgebiet zu widmen. Einerseits ist das in dezidierten Flutgebieten ohnehin untersagt, andererseits herrscht seit 2023 eine komplette Bausperre in dem Wienerwaldort. Außerdem spricht sich der ehemalige Mobilfunk-Manager nun vehement gegen die Errichtung von 5G-Funkmasten in der Gemeinde aus – eine Angelegenheit, die allerdings überkommunal entschieden wird.