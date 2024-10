Gericht hebt teilweisen Baustopp wieder auf

Der Verwaltungsgerichtshof hat die naturschutzrechtliche Bewilligung Ende August nach einer außerordentlichen Revision der Landesumweltanwaltschaft (LUA) aufgehoben. Während die Projektbetreiber von formellen Gründen für die Aufhebung sprachen, nannte Landesumweltanwältin Gishild Schaufler „eklatante Ermittlungsmängel“, auf die man Projektwerber, Behörde und Gericht immer wieder aufmerksam gemacht habe, als Grund. Es sei nicht erhoben worden, welche Tierarten in welcher Anzahl in der Umgebung der Baustelle leben, um den notwendigen Umfang von Ausgleichsmaßnahmen zu bestimmen. „Es ist unser Auftrag, auf solche Mängel in Verfahren hinzuweisen“, sagte Schaufler.