Eisbullen zeigten sich gegen Pustertal in Torlaune

Die erste Hälfte der regulären Spielzeit war gerade mal absolviert, da waren die Eisbullen zurück am Start, hatten eine 3:1-Führung vergeigt. In einem Mitteldrittel, in dem die David-Crew das Spiel aus der Hand gegeben, Pustertal auch besser in die Gänge gefunden hatte. Zwei Puckverluste im Salzburger Drittel durch Rowe und Bourke luden die Gäste zum 3:3 ein, die durch Petan auch noch einmal alleine auf Goalie Tolvanen zufuhren. Dabei war das Spiel des Meisters, bei dem auch noch Genoway fit wurde, man so bis auf Langzeitausfall Baltram aus dem Vollen schöpfen konnte, im Startdrittel gut anzusehen. Bourke, von Rückkehrer Thaler bedient, Kraus mit seinem ersten Liga-Tor im Bulls-Dress und Schneider im Powerplay hatten ihr Visier sehr gut eingestellt. Das zwischenzeitliche 1:1 – in der ersten Unterzahl – konnte da noch unter Schönheitsfehler laufen.