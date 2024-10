Projekt für viel Obst und Gemüse im Eigenanbau

Gemeindebürger sollen ermutigt werden

Die Gemeindebürger sollen so ermutigt werden, den Bedarf an Nahrung in diesem Bereich selbst zu decken. Unterstützt werden sie dabei von Projektleiterin Birgit Winkler, die den Schwerpunkt auf den Eigenanbau setzt. In verschiedenen Formen wie Hausgärten, Hochbeeten, Vertikalgärten oder Gemeinschaftsgärten dürfen sich die Virger austoben.