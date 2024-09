Mehrere Schlägereien unter jungen Männern

Zu einem Polizeieinsatz kam es am 29. September, kurz nach 2 Uhr, in Wals-Himmelreich. Mehrere Personen waren vor einem Lokal in eine Schlägerei verwickelt. Dabei wurden zwei deutsche Staatsbürger (20 und 21 Jahre) verletzt. Die beiden wurden von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Landesklinik Salzburg gebracht.