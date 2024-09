Auto steckte nach Absturz in Graben fest

Gegen 13.30 Uhr erfolgte die Alarmierung der Feuerwehrleute. Grund: ein Pkw-Absturz. Der Fahrzeuglenker war laut Bericht der Feuerwehr am Faningberg in der Lungauer Gemeinde Mauterndorf von der Straße abgekommen und in einem Graben, 50 Meter von der Straße entfernt, steckengegeblieben. Der Mann dürfte keine Verletzungen davon getragen haben, da weder Polizei noch Rotes Kreuz alarmiert wurden.