„Die Hölle auf Erden“: Kann Gott die Welt retten?

Krieg droht alles zu vernichten

Der Nachlass Maria Lazars, darunter auch mehrere Theaterstücke, befand sich bis zum November 2022 im Haus von Lazars Enkelin in Nottingham und kam Ende 2022 auf Vermittlung von Verleger Albert C. Eibl als Schenkung an die Österreichische Exilbibliothek. Die Rechte am Nachlass werden vom Wiener Verlag „Das vergessene Buch“ verwaltet.