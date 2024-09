Sturm-Legende will Idol die Suppe versalzen

„Wir haben uns nicht bloß am Platz gut verstanden, sondern sind auch privat befreundet.“ 40 Mal stand das Stürmer-Duo bei Sturm gemeinsam auf dem Platz, heute soll Sarkaria aber nicht jubeln. „Für uns natürlich nicht optimal, dass Mani jetzt in der Zweier spielt. Von seiner Qualität her gehört er in Sturms Profi-Mannschaft“, meint der Routinier, der in Voitsberg als Leithammel fungiert.