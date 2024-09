Garmisch rüstet sich für großen Transit-Ansturm

Er spielt dabei natürlich im Besonderen auf die Fernpass-Ausbaupläne des Landes an. Für den Kramertunnel wurden gerade die letzten Arbeiten ausgeschrieben, sodass 2026 bzw. 2027 die Verkehrsfreigabe erfolgen kann. Der Wanktunnel sollte dann im besten Fall bereits 2030 in Betrieb gehen. Die Garmisch-Umfahrungen bedeutet für den Fernpass sowie den Zirler Berg am Ende natürlich noch mehr Verkehr...