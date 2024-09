0:3 muss Weckruf sein – Sportchef verteidigt Team

Wenige Minuten nach der bitteren 0:3-Pleite gegen den WAC konnte Andreas Schicker schon wieder lächeln. Dafür sorgte Junior Matteo, den Sturms Sportchef nach dem Schlusspfiff schulterte. Während die Wolfsberger in der Gästekabine die Sensation beim Doublesieger ausgerechnet mit Gert Steinbäckers Steiermark-Hymne feierten, leckte der geprügelte Favorit seine Wunden. Viel Zeit bleibt Sturm nicht, Mittwoch will man es im Nachtrag bei der Austria besser machen. Am Montag legte Coach Christian Ilzer nochmals den Finger in die Wunde, sprach beim Training Tacheles.