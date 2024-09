Madonna im frivolen Boudoir-Stil bei Fashionparty

Hommage an ikonische Fashion-Momente

Die Frühjahrskollektion von Dolce & Gabbana, die Madonna mit Begeisterung verfolgte, war eine Hommage an ihre ikonischsten Fashion-Momente. Die Designer ließen sich von ihren legendären Looks inspirieren – darunter der berühmte Kegel-BH von Jean Paul Gaultier und die religiösen Symbole, die Madonna im Laufe ihrer Karriere immer wieder in ihren Outfits und Bühnenauftritten verwendet hat.