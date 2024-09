Trotz Behinderung muss Alessandro in die Schule

Bildungsdirektion pocht auf Schulbesuch

Doch nun, fürchtet sie, wird sich alles ändern. Denn die Bildungsdirektion hat ihren Antrag auf die Weiterführung des Heim-Unterrichts bereits zweimal untersagt. Dort nachgefragt heißt es: „Auch wenn es bedauerlich erscheinen mag, einem Kind den häuslichen Unterricht zu untersagen, beruht die Entscheidung im gegenständlichen Fall ausschließlich auf der geltenden Rechtslage. [...] Häuslicher Unterricht würde überdies bedeuten, dass das Kind am Ende des Schuljahres Externistenprüfungen in allen Pflichtfächern ablegen müsste, was wohl eine zusätzliche, unverhältnismäßige Belastung darstellen könnte. Auch wenn die Situation bedauerlich ist, ist die Behörde an die gesetzlichen Vorgaben gebunden und muss im Einklang mit der geltenden Gesetzeslage handeln.“