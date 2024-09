Nach Überholmanöver frontal gegen Traktor gekracht

Ereignet hat sich der Unfall gegen 17 Uhr. Der 18-Jährige fuhr mit dem Motorrad auf der Brennerstraße B182 im Gemeindegebiet von Matreiwald in Richtung Norden. Zur gleichen Zeit fuhr der 69-Jährige mit dem Traktor in Richtung Süden. „Der Landwirt bog nach links in seine Hofstelle ein“, heißt es von der Polizei.