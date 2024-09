Fehlfunktion von Wehr setzte Siedlung unter Wasser

In Reichenau an der Rax macht man sich nun auf die Suche nach Schuldigen, denn durch eine Fehlfunktion kippte die Hälfte der Rückstauwände der Haaberg-Wehr nicht um und verursachte enorme Schäden in den umliegenden Siedlungen. Die Anrainer befürchten ein „Sparen aus purer Habgier“.