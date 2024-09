Premiere! Sturm feiert historischen Erfolg

Guter Auftakt für den SK Sturm in das Abenteuer Königsklasse. Die Partie der „Jungschar“ der Schwarz-Weißen in der Youth League bei Stade Brest ging mit 4:1 klar an die Steirer. Leon Grgic erzielte einen Doppelpack und wurde danach „überrascht“. Dazu gab‘s ein Traumtor aus 45 Metern.