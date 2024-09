Amazons neue Halle: Sortieren in der Großraumdisco

Das Hochwasser hat aber auch gezeigt, wozu ein milliardenschwerer Weltkonzern imstande ist: Der Katastrophenstützpunkt im deutschen Rheinberg wurde umgehend aktiviert, dort lagern tonnenweise Waren, die in Krisensituationen gefragt sind. Binnen 72 Stunden können Organisationen, die Bedarf anmelden, etwa mit Zelten beliefert werden. In Österreich arbeitet man mit dem Roten Kreuz zusammen, an das 25.000 Euro an Hochwasser-Soforthilfe gespendet wurden.