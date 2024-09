E-Scooter-Fahrer fuhr Fußgängerin nieder

Ein 35-jähriger Flachgauer war am Dienstagvormittag mit seinem E-Scooter am Geh- und Radweg in Straßwalchen unterwegs. Der Mann stieß mit seinem Gefährt mit einer entgegenkommenden Fußgängerin zusammen. Die 32-jährige Flachgauerin wurde dabei verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der Alkotest mit beiden Unfallbeteiligten verlief negativ. Der Scooter-Fahrer blieb unverletzt.