Schluss mit 30 Jahren? ManCity-Profi schlägt Alarm

„Es ist so hart“, wird Akanji von mehreren englischen Medien zitiert. Im Extremfall hat Manchester City in dieser Saison 70 (!) Spiele. „Man muss ja nicht nur an die aktuelle, sondern auch an die nächste Saison denken. Sagen wir mal, wir gewinnen die Meisterschaft oder den Pokal und erreichen dann das Finale der Klub-WM – drei Wochen später steht schon wieder der Community Shield“, schildert der 29-Jährige. „Wann sollen wir Urlaub machen?“