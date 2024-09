Mitstimmen für unsere besten Vereine

Wir wollen heuer bis zum Waldviertler Advent am 23. November noch 18.000 Euro sammeln. Und das schaffen wir!“ Mit viel Energie lassen der Obmann des Benefizvereines Waldviertel, Willi Stöcklhuber, und sein Team Spendeneuro in die Kassa fließen. In Summe haben die 70 ehrenamtlichen Mitglieder in gut 22 Jahren bereits mehr als 800.000 (!) Euro für karitative Zwecke gesammelt.