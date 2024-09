Hype: Die nicht endende Magie von Reality-Shows

Dosis macht das Gift

Die Lust an der Öffentlichkeit geht oft so weit, dass man dafür auch eine diffuse Ausstrahlung der eigenen Person in Kauf nimmt. „In dieser Frage spielt die Ethik eine große Rolle. Letztendlich sind Reality-Shows mittlerweile so alt, dass jeder, der darin auftritt, weiß, worauf er sich einlässt. Natürlich gibt es eine Verantwortung der Produzenten, wie Personen dargestellt werden, andererseits ist die Teilnahme freiwillig und die Letztentscheidung teilzunehmen oder nicht, liegt an den Protagonisten.“ Bleibt eigentlich eine Restgefahr, dass Menschen bei übermäßigem Konsum von Reality-TV nicht mehr zweifelsfrei zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können? „Wie bei allen Dingen macht auch hier die Dosis das Gift“, so Krammer, „wenn Reality-Shows beginnen, das eigene Erleben zu ersetzen und man sich in fiktiven Beziehungen und Identifikationen verliert, kann diese Trennung schwierig werden.“