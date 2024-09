Ehrenamtliche pflegen Almwiesen am Hahntennjoch

Helfer oft mit langer Anreise

Sie halfen beim „Schwenden“, dem Entfernen ungewünschter Vegetation. Das vom Österreichischen Alpenverein organisierte Bergwaldprojekt ist eines von vielen, welches zum Umweltschutz und Artenerhalt beitragen soll. Die ehrenamtlichen Teilnehmer reisten dabei teils Hunderte von Kilometern an, um bei der Arbeit in den Alpen in 1900 Metern zu helfen.