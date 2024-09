„Kein Talent“: Fans attackieren Ronaldos Georgina

„Erfolg bedeutet Frieden“

In einem weiteren Beitrag erklärt Rodriguez: „Für viele Menschen bedeutet Erfolg, Geld zu haben, einen guten Job zu haben. Von hier nach dort zu gehen und für alles ausgeben zu können, was man will … Aber für mich bedeutet Erfolg, Frieden zu haben und jede Gelegenheit zu genießen, die mir das Leben bietet.“