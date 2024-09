Der Salzburger Hauptbahnhof wird wieder zur Bühne

Ein schon lange geplanter Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltungsreihe: das Konzert der Rockband My Ugly Clementine auf dem Bahnhofsvorplatz am Sonntag. „Ihr erstes Konzert in Salzburg haben sie beim TTAT vor fünf Jahren gegeben. Damals waren sie noch recht unbekannt, heute ist das anders“, sagt Veranstalter Neumayer.