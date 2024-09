Ab heute werden Warn-SMS an Steirer verschickt

Große Probe am 5. Oktober

Beginnen wird man mit kleinen Gemeinden, die nicht nahe anderer Bundesländer liegen (in den Grenzgebieten könnten nämlich auch Warnungen aus anderen Bundesländern eintreffen). Die Gebiete wird man dann sukzessive erweitern. Die ganz große Probe erfolgt am 5. Oktober im Rahmen des jährlichen Zivilschutz-Probealarms. Da werden nicht nur die Sirenen heulen, sondern jeder Handybesitzer sollte zu Mittag eine Testwarnung erhalten.