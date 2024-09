Startschuss für neues Logistikzentrum in Puntigam

Der Ausbau wurde notwendig, um den Anforderungen an eine große Sortimentsauswahl gerecht zu werden und die Versorgung von 1,4 Millionen Menschen in der Steiermark und dem südlichen Burgenland sicherzustellen: So wurde die Logistikfläche um 40 Prozent erweitert, 12.000 Palettenplätze kamen neu dazu.