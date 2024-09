Applaus, Applaus: So schnitten Filme in Venedig ab

„The Room Next Door“ mit dem meisten Applaus

Und da gab es bei der heurigen Biennale schon einige große Überraschungen: So erntete das Freundinnen-Drama „The Room Next Door“ von Pedro Almodóvar mit Julianne Moore und Tilda Swinton den bisher längsten Applaus beim Festival, und zwar 17 Minuten. Rekord! Mit Respektabstand landete der überlange Film „The Brutalist“ von Brady Corbet mit Adrien Brody bei 13-minütigem Applaus auf Platz zwei.