Schrullen, Clowns und auch ein Schäferstündchen

In blitzblanker Klangqualität dudeln die fünf Mitglieder der Wiener und Berliner Philharmoniker folglich halsbrecherisch durch musische Schrullen wie „L’Heure du Berger“ (Das Schäferstündchen) von Jean Françaix. Während von Jacques Ibert bis Darius Milhaud viel Sektlaune zwischen Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn sprudelt, sind die schönsten Momente die des halben Ernstes. Etwa in Camille Saint-Saëns „Caprice“ op. 79, in der das Ensemble in romantischer Ironie wohldosiert zwischen Lachen und Weinen tänzelt.