Ex-Liefering-Spieler wechselt nach Deutschland

Atiabou lief in 15 Partien in der Youth League auf. In der zweiten Liga spielte der Außenverteidiger insgesamt 44-Mal, war zeitweise sogar Kapitän. „Ich habe mir im Sommer viel Zeit genommen, um den optimalen Club für meine Entwicklung zu finden. Die Verantwortlichen hier haben mir sofort das Gefühl geben, dass der SVW genau der richtige Verein für meine Zukunft ist“, wird der Ex-Bulle in einer Vereinsaussendung zitiert.