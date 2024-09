„Krone-Leser: Helfen wir den Kindern!

Aktiv unterstützen wollen wir den Landesverband Hospiz NÖ, der Trägerorganisation von zwei mobilen Kinderhospizteams namens HoKi NÖ Ost und West. 26 ehrenamtliche Kinderhospizbegleiter besuchen in diesem Rahmen schwerkranke, lebensverkürzend und/oder -bedrohend erkrankte Kinder zu Hause oder in den Krankenhäusern und versuchen Entlastung in den Alltag zu bringen.