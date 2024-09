Waldbrand in NÖ: Löscharbeiten laufen weiter

„Brandausbreitung im Griff“

Diese Maßnahme sei auch wegen der Rauchbelastung notwendig gewesen, hieß es. 19 Personen und sechs Tiere wurde vom Roten Kreuz in der Volksschule betreut, die Bewohner konnten in den Abendstunden in ihre Häuser zurückkehren. Das Feuer konnte in unbewohntem Gebiet abgeriegelt werden. „Wir haben die Brandausbreitung sehr schnell im Griff gehabt“, sagte Schicker am Dienstag. 34 Feuerwehren mit mehr als 235 Mitgliedern standen bislang im Einsatz.