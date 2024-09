Donau-Wasser dient jetzt als Rettungsanker

Die Versorgung sichern

„Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Niederösterreich sauberes Wasser in ausreichender Menge zur Verfügung haben. Wir gehen damit sorgsam um: Die Trinkwasserversorgung im Land ist gesichert!“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Mit gemeinsamen Versorgungsleitungen soll jetzt auch die Lebensmittelversorgung in wichtigen Ackerbaugebieten abgesichert werden. Mikl-Leitner: „Das zeigt die Stärke der Ostregion. Vielen Dank für die Zusammenarbeit mit Minister Totschnig und Landeshauptmann Doskozil.“