Bilanz Hypo Tirol: „Wollen jedem ein Konto bieten“

Investition in Regionalität und die Digitalisierung

Beim Ausblick in die Zukunft spricht Weiß von Investitionen in den Bereichen Digitalisierung, Regionalität und Beratung. Filialschließungen werde es keine geben, im Gegenteil. „Im Oberland ist angedacht, dass wir in den Tälern eventuell neue Filialen eröffnen. Das ist aber derzeit alles andere als spruchreif.“