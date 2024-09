Pkw-Lenker (66) räumte in Kolonne Biker (61) ab

Böser Unfall am Samstagvormittag in Musau im Tiroler Außerfern! Ein 61-jähriger Motorradlenker aus Deutschland fuhr mit seinem Bike langsam an einer Fahrzeugkolonne vorbei. Als er beim Pkw eines Landsmannes (66) vorbeifuhr, scherte dieser plötzlich nach links aus und räumte den Mann ab.