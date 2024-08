Frontal-Crash zweier Pkw: Zwei Personen verletzt

Zu einem Frontal-Crash kam es am Samstag gegen 9.50 in der Tiroler Gemeinde Haiming auf einer ungeregelten Kreuzung. Zwei Pkw kollidierten dabei frontal, wobei eine 60-jährige Einheimische verletzt wurde und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus nach Zams gebracht wurde.