Diebespaar stahl Goldschmuck von Bewohnerin (80)

Zwei bislang unbekannte Personen verschafften sich am Mittwochnachmittag Zutritt in ein Seniorenheim in Schwaz und suchten das Zimmer einer 80-jährigen Einheimischen auf. Der Mann und die Frau, laut Polizei dürften sie wohl ausländischer Herkunft sein, betraten gegen 15 Uhr das Heim.